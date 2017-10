Handball Heimnimbus wahren

Von Fabian Schreiner

Weil am Rhein. Handball-Landesligist HSG Dreiland kommt immer besser in Fahrt. Am vergangenen Wochenende erzielte die Mannschaft von Trainer Igor Bojic den ersten Auswärtssieg. Zuhause lief es bislang tadellos. Den Aufschwung möchte die HSG am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr in Weil am Rhein gegen Schlusslicht SG Rielasingen/Gottmadingen fortsetzen.

Der Aufsteiger vom Bodensee steht noch mit leeren Händen da. Alle fünf Ligaspiele gingen verloren. Gegen Spitzenreiter HSG Freiburg musste sich die SG zuletzt mit 22:34 beugen. „Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung“, stellt Roland Christ, der Sportliche Leiter klar. Die Vorzeichen stehen gut. So präsentierte sich die Mannschaft aus Spielern des ESV Weil und des TV Brombach jüngst äußerst erfolgreich. „Die Jungs sind auf einem guten Niveau, alle haben Spaß. Der Rest kommt von alleine.“ Auf die leichte Schulter wird Trainer Bojic und sein Team das Schlusslicht allerdings nicht nehmen. Wie üblich werden die Stärken des Gegners im Training besprochen.

Aktuell teilt die HSG Dreiland den fünften Rang mit dem TV Pfullendorf. Zur Spitze fehlt den Grenzstädtern noch ein wenig. Von Sieg zu Sieg eilt derzeit die HSG Freiburg. Der Fokus gilt zunächst aber dem kommenden Gegner. Der Heim-Nimbus soll ja weiterhin Bestand haben. In den bisherigen Ligaspielen wurde deutlich, dass die Bojic-Equipe zu viele hochkarätige Torgelegenheiten auslässt. „Da müssen wir uns auf alle Fälle noch steigern“, betont Christ, der auf einen kompletten Kader zählen kann. In der Defensive gibt es derweil nur wenig auszusetzen. „Da zeigt sich die Mannschaft schon früh auf einem sehr hohen Level. Sie ist stabil und bewegt sich schnell. Daran soll angeknüpft werden.“ Am besten gleich am Sonntag gegen Rielasingen/Gottmadingen.