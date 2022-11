„Die Statistik zeigt es leider deutlich, dass wir daheim besser sind als auswärts“, so Teamsprecher Nils Haunschild. Warum das Leistungsniveau so schwankt, kann sich der Flügelspieler nicht erklären. „Vielleicht gehen wir mit einer anderen Einstellung in die Auswärtsspiele. Wir sind auf jeden Fall verhaltener. Eine Erklärung habe ich nicht“, so Haunschild.

Das Publikum bei den Heimspielen der HSG Dreiland – egal ob in Brombach oder in Weil – sorgt grundsätzlich für einen zusätzlichen Motivationsschub, was sich bei den Erfolgen gegen vermeintlich stärkere Teams immer wieder zeigt.