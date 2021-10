Handball Heute abend Spitzenreiter?

Lörrach-Brombach. Die HSG Dreiland ist an diesem verlängerten Wochenende als einziges Oberrhein-Team in der Männer-Landesliga Süd 2 im Einsatz. Die Handball-Liebhaber in der Region können sich auf ein hochklassiges Spiel freuen. Zu Gast in der neuen Brombacher Sporthalle ist am heutigen Samstag die Handball-Union Freiburg II. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

Nach dem klaren Heimsieg am vergangenen Samstag gegen die SG Waldkirch/Denzlingen ist die Stimmung im HSG-Team hervorragend. Nun will die Handball-Spielgemeinschaft aus Weil am Rhein und Brombach heute nachlegen und mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.