Handball Höchste Niederlage der Saison

Waiblingen kam zwar mit zwei Treffern und einer ohne Gegentor überstandenen Unterzahl besser aus der Kabine, aber Marie Lipps und Christiane Baum – mit vier Treffern erfolgreichste Freiburger Schützin an diesem Abend – brachten die Red Sparrows nach 36 Minuten wieder auf 15:18 heran.

Was nun folgen sollte, war der in dieser Saison schon des Öfteren erlebte Freiburger Leistungseinbruch in seiner schlimmsten Form: Angeführt von der herausragenden Sinah Hagen (zwölf Tore) und der nicht zu überwindenden Keeperin Meißner entschied der VfL die Partie binnen sechs Minuten mit einem 6:0-Lauf. Die Freiburgerinnen fanden in den verbleibenden knapp 20 Minuten überhaupt nicht mehr in die Partie und mussten so die mit Abstand höchste Niederlage in dieser Saison hinnehmen.

Kleine Lichtblicke waren die Comebacks von Debora D’Arca, die zwei Siebenmeter hielt, und Spielmacherin Rebecca Dürr (ein Tor) nach ihren Verletzungspausen.

„Wir wurden hergespielt. Das war der Auftritt eines Tabellenletzten“, fasste Wiggenhauser die letzten 20 Minuten dieser Partie schonungslos zusammen.