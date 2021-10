Handball Hopp fällt mit einem Bänderriss lange aus

Bezirk Oberrhein. An diesem Wochenende sind im Meisterschaftsbetrieb der Landesliga Süd 2 alle drei Oberrheinvertreter im Einsatz. Während die SG Maulburg/Steinen (Anwurf 20 Uhr) am heutigen Samstag und der TV Todtnau (Beginn 16.30 Uhr) am morgigen Sonntag in ihren heimischen Hallen antreten, muss die HSG Dreiland heute (Spielbeginn 20 Uhr) erneut reisen.

Nach der starken Vorstellung in Müllheim und dem verdienten 24:22-Erfolg bei der HG visieren die Dreiländer bei den Handball-Löwen Heitersheim erneut drei Punkte an. Allerdings hat Aktiven-Sprecher Nils Haunschild ein Manko ausgemacht: „Harzen ist in der Heitersheimer Halle nicht erlaubt. Sollte dieses Verbot auch für das heutige Spiel gelten, dann ist das für uns sicher ein Nachteil.“ Ungeachtet dessen hat die HSG das Potenzial, um die zwei Punkte in Heitersheim mitzunehmen.