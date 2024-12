Handball: HSG-B-Jugend feiert ersten Heimsieg

Dass es nicht einfach werden würde dieses Spiel erfolgreich zu gestalten, war im Vorfeld glasklar, die Mannschaft aus Ostfildern, bekannt zum einen für ihre extrem offene und spielerbezogene Abwehr und zum anderen für ihre effektive Offensive, würde alle ihre Qualitäten in die Waagschale werfen, um das Pendel zu ihren Gunsten ausschlagen zu lassen. Höchste Konzentration und voller Einsatz, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, waren von der ersten Minute an gefordert.

In einer intensiven und temporeich geführten ersten Halbzeit konnte sich keiner der beiden Mannschaften bis zum Seitenwechsel absetzten, und so ging es in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Spielstand von 15:15 in die Pause.