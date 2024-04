Handball: HSG behält die Oberhand

Die HSG führte bis auf die Anfangsphase kontinuierlich mit drei, vier Toren. Und doch steckte die SG nie den Kopf in den Sand, und in der 51. Minute war beim Anschlusstreffer zum 26:28 der Gast wieder zurück in der Partie. Schönmüller nahm aber direkt ein Timeout und stellte seine Schützlinge neu ein. Mit Erfolg. Der HSG gelangen dann fünf Treffer in Folge, was natürlich die Vorentscheidung bedeutete.

Der Jubel bei den Hausherren war groß. „Wir haben es weiterhin selbst in der Hand, das war uns wichtig“, freute sich Schönmüller.

Überschattet wurde das Derby von einer Rückenverletzung von Mika Bülow, der noch während der Partie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Tore für HSG Dreiland: Hopp 1, Ulrich 4, Knössel 9/2, Maraj 3, Willmann 1, Ludwig 10, Sain 1, P. Müller 2, Schamberger 2.

Tore für SG Maulburg/Steinen: Knoblich 2, Grun 2/2, Füchsle 4, Waidele 1/1, Bülow 1, Fandry 4, Leuchtmann 5, Winkelbeiner 7, Ahrens 2/1.