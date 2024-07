Handball: HSG-Bestform in der Crunchtime

Der Aufstiegscoach nennt aber dann dennoch Anna Sautter. Sie sei nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass man aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Aktiv-Mannschaft schafft, wenn man das annehme, was von einem verlangt werde. „Sie musste nahezu die ganze Runde auf der ungeliebten Rechtsaußen-Position spielen und hat es hervorragend gemacht. Besser kann man eine Chance nicht nutzen“, hält er fest.

Saison ohne den großenDruck angegangen

Weber erinnert daran, dass man sich vor der Runde das Ziel gesetzt habe, wieder im oberen Drittel mitzuspielen. Sicherlich geisterte aber auch der Aufstieg in die Südbadenliga in den Köpfen herum, gesteht Weber. „Dennoch wollten wir die Saison ohne Druck angehen.“

Und das schien auch das richtige Konzept zu sein, denn bis kurz vor Weihnachten war die HSG ungeschlagen und selbst der spätere Meister aus Steißlingen musste mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. „Im Nachhinein war das mit Sicherheit das beste Saisonspiel. In einer vollen Brombacher Halle war das ein echtes Highlight.“

Einziger Wermutstropfen einer überragenden Hinrunde war die Punkteteilung in Konstanz. Genauso überragend trumpfte Woche für Woche Steißlingen II auf, das dann alle Partien souverän gewinnen konnte. „Wir wussten, dass uns ein Ausrutscher die Meisterschaft kosten kann.“ Und so kam es dann auch. Beim Spitzenspiel in Steißlingen kassierte die HSG die erste Niederlage. „Wir wussten dann, dass sich das der TuS mit seinem sehr starken Kader nicht mehr nehmen lassen wird.“

Dies galt es so zu akzeptieren. Aber dass man mit 19 Siegen aus 22 Spielen am Ende nicht Meister wird, war „natürlich im Nachhinein doch eine kleine Enttäuschung“, so Weber.

Trainerwechsel kommtzur rechten Zeit

Um so erstaunlicher, wie sich das Team dann nochmals zusammenrappelte. Mehr noch. Wie es in der entscheidenden Phase der Spielzeit die Bestform aus dem Hut zauberte. Und so ist Weber sehr optimistisch, was die kommende Saison im südbadischen Oberhaus anbelangt. „Das Team hat gerade bewiesen, dass es mithalten kann.“ Für ihn kommt der Trainerwechsel zur rechten Zeit. „Ich erhoffe dadurch neue Impulse.“ Und diese werde es auch geben, ist Weber überzeugt. „Ich traue der Mannschaft den Klassenerhalt zu.“