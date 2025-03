Handball: HSG darf nach oben schielen

TuS Steißlingen II – HSG Dreiland 32:34 (16:15). – Ohne ihren Trainer Markus Schönmüller angereist, zeigte die HSG Dreiland beim Gastspiel in Steißlingen eine überzeugende Leistung. Mit 34:32 setzte sich die Mannschaft aus der Grenzecke letztlich knapp, aber verdient durch und darf nun tatsächlich noch einmal auf den vierten Platz der Landesliga schielen.

„Das war eine klasse Leistung, ich bin mit der Mannschaft absolut zufrieden“, betonte Christian Schönmüller, der die Mannschaft in Abwesenheit seines Bruders Markus federführend betreute. Besonders die Leistung von Torhüter Daniel Schnepf sagte Schönmüller zu: „Er hat heute eine tolle Partie abgeliefert und uns das ein oder andere Mal in der Partie gehalten“. So schafften es die Gäste, die fast die kompletten 60 Minuten einem Rückstand hinterher liefen, die Partie spät zu ihren Gunsten zu drehen.