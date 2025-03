Handball: HSG Dreiland fordert den Spitzenreiter

HSG Dreiland – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen, Sa. 18 Uhr: Mit 38:0-Punkten, einem Torverhältnis von 600:426 und fünf Zählern Vorsprung mit einem Spiel in der Hinterhand steht der kommende Gegner der HSG Dreiland unangefochten an der Tabellenspitze. „Wir wollen das natürlich ändern“, gibt sich HSG-Coach Schönmüller kämpferisch. Wenn es um die Meisterschaft in der Landesliga und den damit verbundenen Aufstieg geht, führt an den Gästen aus dem Breisgau wohl kaum ein Weg vorbei.

„Sie können auf allen Positionen ohne Leistungsabfall wechseln“, weiß Schönmüller um die Stärke der Gäste, „aber ich bin guter Dinge“. Zu verlieren hat sein Team im Duell mit dem Favoriten nichts. Weiterhin ausfallen werden Niklas Weber, Jan Knössel (beide Handverletzungen) und Florian Förster (krank).