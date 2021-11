Handball HSG Dreiland nimmt Revanche

„Heute hat einfach alles funktioniert. Es war ein komplettes Kontrastprogramm zum Hinspiel“, freute sich HSG-Aktivensprecher Nils Haunschild, der selbst drei Treffer zum Erfolg beisteuerte. Auch wenn beide Mannschaften von der Besetzung her identisch zur Vorwoche waren, so bot sich den Zuschauern in der Weiler Sporthalle von Beginn an ein gänzliches anderes Bild. Die Hausherren machten deutlich, dass die Niederlage im Hinspiel nur ein Betriebsunfall war.

Die Weichen in Richtung Sieg stellte die HSG bereits früh in der ersten Halbzeit. In der 12. Spielminute musste Gästetorhüter Eimantas Mikucionis für vier Minuten auf die Strafbank. Als dann Benjamin Rolliger für zwei Minuten ebenfalls das Sünderbänkchen drückte, agierten die Gäste mit nur vier Feldspielern. In dieser Phase zog die HSG soweit davon, dass Kenzingen nicht mehr aufschließen konnte.