Handball HSG-Frauen verlieren erneut

Ein nicht verwandelter Siebenmeter von Selina Heuber, der in diesem Augenblick die Führung bedeutet hätte, sowie drei Treffer der Gäste innerhalb von nur zwei Minuten sorgten für die bittere Niederlage der HSGlerinnen. In der 48. Minuten verlor die Heimmannschaft zudem noch ihre Spielmacherin. Maria Winzer wurde nach der dritten Zeitstrafe disqualifiziert. Mit der erneuten Schlappe gegen Mimmenhausen/Mühlhofen geraten die Dreiland-Frauen immer stärker in den Abstiegsstrudel. Dennoch ist sich Markus Knössel, der an diesem Spieltag Trainer Alexander Ernst an der Seitenlinie vertrat, sicher, dass der Knoten bald platzt. „Es war im Vergleich zu den letzten Spielen eine deutliche Steigerung zu sehen,“ so Knössel.