Handball: HSG-Hoch verfestigt sich

Doch der Sieg war nicht von Anfang an eine klare Sache: In den ersten 30 Minuten kam die Mannschaft von Trainer Markus Schönmüller nicht wie gewünscht ins Spiel. „In der Offensive hatten wir ein paar technische Mängel und haben mehrere freie Würfe nicht genutzt. So sind wir dann in ein paar unnötige Tempogegenstöße gelaufen“, erklärte HSG-Coach Schönmüller.

Drei Minuten vor der Pause lag die HSG sogar mit 10:12 zurück und musste sich aufraffen, um den Rückstand noch vor dem Halbzeitpfiff zu drehen. Die Dreiländer kämpften sich jedoch zurück und gingen mit einer knappen 14:13-Führung in die Kabine. Damit war auch der Grundstein für den späteren Sieg gelegt. „Wir hatten in der Halbzeit, abgesehen von der Chancenverwertung, gar nicht viel zu kritisieren“, sagte der Übungsleiter.