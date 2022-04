Handball HSG kämpft bis zum Schluss

Von Michael Hundt

Weil am Rhein. Der Jubel der Frauen Dreiland-Frauen nach dem zweiten Sieg in dieser Saison wirkte verhalten. Denn in der ersten Halbzeit verletzte sich Ana Bojic so schwer an der Achillessehne, dass sie umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werdenmusste. Außerdem sind es immer noch drei Punkte auf einen möglichen Nicht-Abstiegsplatz. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen in der Abstiegsrunde wird dieses Ziel nur schwer zu erreichen sein.