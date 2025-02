Handball: HSG ohne „Stich“ in Ringsheim

Die etwa einstündige Heimfahrt aus Ringsheim musste das Team von Markus Schönmüller am Sonntagabend ohne Punkte im Gepäck antreten. Dabei war der Spielbeginn aus Weiler Sicht sehr vielversprechend. Bis zur 19. Spielminute gelang es den Gästen sogar, sich eine 9:8-Führung zu erspielen, die aus einem ständigen Hin und Her der beiden Mannschaften resultierte. Auch bis zur Pause hielten die Weiler Handballer den favorisierten Gastgeber weiterhin in Schlagdistanz, gingen aber mit einem Rückstand von 13:15 in die Halbzeit. Knackpunkt der Partie waren die ersten zehn Zeigerumdrehungen nach Wiederbeginn, in welchen sich der TuS Ringsheim bis auf vier Tore von der HSG absetzte. Zwischenzeitlich führte der Gastgeber sogar mit einem Sechs-Tore Polster (25:19) und brachte diesen Vorsprung letztendlich sicher ins Ziel. In der 60. Spielminute traf Jan Knössel für die HSG Dreiland zum 25:30 und erzielte damit den letzten Treffer der Begegnung. Bester HSG-Werfer war einmal mehr Clirim Maraj, der sieben Treffer verbuchte. Der Abstand auf den vierten Tabellenplatz liegt weiterhin bei drei Zählern auf die SG Waldkirch/Denzlingen.