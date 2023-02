Handball HSG stellt Tabellenführer ein Bein

Zu viele Strafen kosten den Erfolg

Nichts zu holen gab es für die Herren der SG Maulburg/Steinen an diesem Wochenende. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann bei der TB Kenzingen deutlich mit 24:31. „Es war mit Sicherheit unsere schlechteste Saisonleistung. Es war einfach enttäuschend“, so Leuchtmann nach dem misslungenen Tripp. Der Trainer haderte nicht nur mit der eigenen Leistung, sondern auch mit den Unparteiischen. Insgesamt 20 Strafminuten bekamen die Wiesentäler aufgebrummt. Und da man auch im Handball keine Spiele auf der Strafbank gewinnt, war das einer der Hauptgründe für die Klatsche beim Tabellenvorletzten. „Wir haben das Unterzahlspiel nicht gut gespielt.“

Insgesamt fehlte es der SG Maulburg/Steinen aber auch im Angriff am druckvollen Spiel, war das Team von Leuchtmann nur selten in der Lage, die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. „Die Abschlüsse waren irgendwie nicht mit voller Überzeugung“, lautete die Kritik des Trainers an der eigenen Spielweise. „Wir sind mit den vielen Zwei-Minuten-Strafen einfach nicht klar gekommen.“

Es wurde deutlich, dass die SG vor allem dann Probleme hat, das Spiel zu machen, wenn die eigenen Abläufe nicht richtig zustande kommen.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Tiedtke (7), Leuchtmann (5), Grun (4), Ahrens (4), Winkelbeiner (3), Holzkamm (1).