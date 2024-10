Handball: HSG und SG feiern Heimsiege

SG Maulburg/Steinen – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen 35:20 (16:8). – Der Gastgeber ist in diesen Heimspiel gut reingekommen, musste vor der Pause wenig Toren hinnehmen. „Wir haben da gute Sachen gemacht“, informierte Spielertrainer André Leuchtmann. Die Aberwehr vor einem erneut starken Torwart Rubens Freuschle ließ wenig zu. Und im Angriff wurde nach einer kurzen Eingewöhnungszeit konzentriert gespielt und erfolgreich abgeschlossen. So führte die SG nach zwölf Minuten bereits vorentscheidend mit 10:3. Das haben wir sehr gut gemacht. Den positiven Gesamteindruck konnte auch eine kleine Schwächephase, wo wir drei Gegentore in Folge kassiert haben, nicht schmälern“, so Leuchtmann weiter.

Und die SG Maulburg/Steinen ließ auch in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts nicht nach, spielte konzentriert und mit Druck. Schlusslicht HSG Mimmenhausen/Mühlhofen war da überfordert. So war das Match schon nach 38 Minuten und einer 24:10-Führung entschieden. „Wir sind aggressiv zur Sache gegangen, haben weiter schnell gespielt“, lobte Leuchtmann.

In der Folgezeit wechselte der Spielertrainer häufiger. Darunter litt aber das SG-Spiel nicht. Am Ende feierten die Wiesentäler in der heimischen Steinener Sporthalle einen formidablen Kantersieg.