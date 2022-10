Handball HSG und SG in der Erfolgsspur

Rechtzeitig vor dem Lokalderby am kommenden Samstag sind auch die Herren der SG Maulburg/Steinen wieder in Tritt gekommen. Der Erfolg gegen den TuS Steißlingen II war ein verdienter Sieg, der zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Gefahr geriet. Ab der sechsten Minuten lag die SG immer in Führung und baute diese in der zweiten Halbzeit kontinuierlich aus. „Wir haben die richtig genervt und ihnen den Spaß am Handball genommen“, freute sich Leuchtmann.