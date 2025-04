Handball: HSG und SG in Siegerlaune

Landesliga Süd, Männer

HSG Dreiland – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 36:31 (15:15). „Na ja, so richtig prickelnd war das heute nicht. Wir hatten einfach zu viele schwächere Phasen im Spiel“, kommentierte HSG-Trainer Markus Schönmüller den Erfolg seiner Mannschaft. Vor allem Goalgetter Clirim Maraj und Felix Himmel präsentierten sich nicht in Normalform, verwarfen vor allem in den ersten 20 Minuten viel zu viele Bälle. Die Gäste bestimmten zunächst die Partie, führten nach acht Minuten mit 5:3. Erst nach 18 Minuten ging die HSG durch einen Wurf von Torwart Daniel Schnepf ins verwaiste Gäste-Tor wieder mit 9:8 in Führung. Doch die Gäste blieben dran, weil die Dreiländer auch in der Abwehr nicht ihren besten Tag erwischten. Bis kurz vor Schluss blieb’s spannend, weil die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen in der 58. Minute beim 32:31 für die HSG Dreiland einen Fünftore-Rückstand fast aufgeholt hatte. Doch die Gastgeber zeigten Nehmerqualitäten, warfen in den letzten zwei Minuten noch vier Tore und gewannen das Match. Die beiden besten HSG-Spieler an diesem Abend waren Max Willmann und Lucas Hopp.