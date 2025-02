Am späten Sonntagnachmittag (18 Uhr) erwartet die Damenmannschaft der SG in der Oberliga den verlustpunktfreien Tabellenführer der HSG Dreiland II. Mit 28:0-Punkten führen die Breisgauer die Tabelle unangefochten an und erhielten im bisherigen Saisonverlauf immer wieder Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft. Ihre Stärken sieht SG-Trainer André Leuchtmann besonders in der offensiven Variabilität und der 3-2-1-Abwehr. „Sie können von jeder Position aus ein Tor erzielen und wollen in der Defensive einfache Fehler provozieren, die sie in schnellen Gegenstößen zu einfachen Treffern ummünzen können“, erläutert der Übungsleiter.