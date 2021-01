Handball „Igors Herz hängt an diesem Sport“

Freiburg. Wie wir bereits in unserer Samstagsausgabe berichteten, wird Igor Bojic in der kommenden Saison neuer Trainer der Red Sparrows. Die HSG Freiburg machte die Verpflichtung am Wochenende öffentlich. Der Lörracher folgt beim Frauen-Zweitligisten auf Ralf Wiggenhauser, der nach 16 Jahren zum Saisonende bei der HSG aufhört.

„Im Jahr 2005 begann die beeindruckende Erfolgsgeschichte. Die Damen der HSG Freiburg befanden sich damals in der Landesliga Süd, als Wiggenhauser als Student den Trainerposten übernahm und den sportlichen Aufschwung einläutete. Mit ihm an der Spitze gelang es den Freiburgerinnen, sich in jeder Liga zu behaupten und innerhalb von vier Jahren dreimal aufzusteigen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.