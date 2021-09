Handball Im Angriff einfach zu harmlos

Diesen Vorsprung verwaltete die Equipe aus dem Markgrafenland auch in der zweiten Hälfte, wobei die SG beim Stand von 10:12 nach 35 Minuten nochmals kurz am Remis schnuppern durfte. Dann legte die HG, diesmal angeführt von Matti Huber, wieder einen Zwischenspurt ein. So war die Partie des ersten Spieltages der Landesliga Süd, Staffel 2, frühzeitig entschieden. In der 49. Minute lag Müllheim/Neuenburg mit 21:14 in Front.

Der SG gingen, weil kaum Wechselmöglichkeiten vorhanden, die Kräfte aus. Das machte sich auch auf der „Strafbank“ bemerkbar. So bekamen nacheinander Marco Posovszky, Paul Füchsel und Marvin Grun Zwei-Minuten-Strafen aufgebrummt. Die HG hatte leichtes Spiel. Wobei sie sich immer wieder an SG-Torhüter Yannik Ahrens die Zähne ausbissen. „Er hat stark gehalten“, lobte Leuchtmann. Und besser hätten es seine Mannen in der zweiten Hälfte in der Offensive gemacht. „So schlecht, wie es das Ergebnis aussagt, war es nicht“, bilanzierte Leuchtmann, der hofft, nächste Woche wieder mitmischen zu können.

Tore für SG: Knoblich 6, Grun 5, Störk 1, Füchsel 1, Winkelbeiner 5, Posovszky 1.