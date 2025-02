Handball: In der Offensive zu harmlos

Die Gastgeberinnen kamen offensiv überhaupt nicht in Fahrt und erzielten in den ersten 30 Minuten lediglich zwei Treffer. Die Abwehr der HSG dagegen stand gut und ließ zur Halbzeit lediglich neun Gegentreffer zu. Dennoch ging es mit einem klaren 9:2-Rückstand für die Handballerinnen aus dem Dreiländereck in die Halbzeitpause. Dieser Sieben-Tore-Rückstand schien bereits zur Halbzeit, aufgrund der klaren Gegebenheiten, eine Vorentscheidung zu sein.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich die HSG Dreiland in der Offensive zwar, doch die Gäste aus Helmlingen waren weiterhin die überlegene Mannschaft und ließen keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Zwar kamen die Gastgeberinnen in der ersten Viertelstunde des zweiten Abschnitts bis auf vier Tore an die bis dahin souverän aufspielenden Gäste heran (6:10), jedoch wurde dieser Lauf der HSG-Damen umgehend gekontert. Nach einem starken Schlusslauf des TuS Helmlingen hatte der 12:20-Endstand nach 60 Minuten aus Sicht der Gastgeberinnen Bestand. Tina Wollschläger war mit vier Treffern die beste Werferin der Grenzstädterinnen. In den kommenden Begegnungen muss die Mannschaft von Beate Czok nun zwingend Punkte holen, um Tabellenplatz elf in den finalen Begegnungen der Oberliga schnellstmöglich verlassen zu können.