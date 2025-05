Die Hallenhandballrunde 2024/25 endet am kommenden Samstag. Gleichzeitig beginnt für die Jugendmannschaften an diesem Wochenende die Qualifikationsrunde für die Hallensaison 2025/26, schreibt die Handballabteilung des Eisenbahner Sportvereins in einer Mitteilung. So tragen die Herren 1 in der Weiler Markgrafensporthalle das Letzte Punktspiel gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen aus. Die Heimmannschaft kann beruhigt aufspielen, hat sie doch das Minimalziel für diese Runde, den vierten Tabellenplatz, bereits sicher, heißt es. Wie immer findet das Spiel um 20 Uhr statt. Zuvor trifft die zweite Mannschaft der A-Jugend um 18 Uhr auf die DJK Bad Säckingen. Mit einem Sieg kann das neu formierte Team die nächste Runde zur Qualifikation für die Bezirksoberliga 2025/26 erreichen. Vielleicht wirkt sich die gute Jugendarbeit des Vereins positiv aus und die Jungs schaffen den Schritt mit einem Sieg, hofft der Verein. Beide Teams hoffen auf regen Besuch und, damit der Heimvorteil auch Wirkung zeigt, lautstarke, motivierende Unterstützung. Wegen des Abschlusstags und als Dank für die treuen Zuschauer gibt es an diesem Abend freien Eintritt.