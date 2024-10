Handball: Kantersieg und starke Angriffsleistung

SG Maulburg/Steinen – TuS Steißlingen II 36:20 (21:6). – „Wir sind extrem gut gestartet. Unsere starke Torhüterin Anja Rüch und eine funktionierende Abwehr haben erst nach fast 13 Minuten das erste Tor zugelassen“, lobte Trainer André Leuchtmann seine Mädels. Die SG-Handballerinnen zogen im Angriff ein schnelles Positionsspiel auf. „Da mussten wir uns im Positionsangriff nicht abrackern“, so Leuchtmann weiter. In der Folgezeit war es eine einseitige Angelegenheit. „Wir wussten, dass sie viele junge Spielerinnen in ihren Reihen haben. Deshalb wollten wir einfache Tore mit der ersten und zweiten Welle durch unser Tempospiel werfen. Das ist uns gelungen. Die eine oder andere Aktion in der Abwehr hat mir nicht so gefallen. Ungeachtet dessen haben wir die Partie konzentriert zu Ende gespielt und am Ende verdient gewonnen.

In der Tat, die SG MaulburgSteinen ließ überhaupt nicht anbrennen, führte zur Halbzeit mit 21:6. Auch nach dem Wechsel fielen für die konzentriert spielende SG Maulburg/Steinen die Tore wie reife Früchte. Am Ende waren es 36, die sich zehn SG-Spielerinnen teilten.