Handball Keine Motivation erforderlich

Die vergangenen Wochen waren für Weber durchaus eine schwere Zeit, denn sportlich wollte bei seiner Mannschaft nicht viel gelingen. Drei Niederlagen in Folge mussten die Frauen der HSG Dreiland zuletzt einstecken – zwei mehr als in der Hinrunde. Vor allem die Trefferquote war bei den Pleiten eine Katastrophe.

Schon im Hinspiel hatten die HSG-Spielerinnen etliche Fehlwürfe, schafften es aber dennoch, das Spiel als Sieger zu beenden. „Das war der Tatsache geschuldet, dass wir in Hälfte zwei überragend verteidigt haben und die dementsprechend sehr gute Torhüterleistung dazu hatten“, so Weber. Und genau das werden am Samstagabend in Steinen auch wieder die Schlüssel zum möglichen Erfolg sein. „Wir benötigen eine starke Verteidigung und dürfen in der Offensive so wenige Fehler wie möglich zulassen.“