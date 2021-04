Handball Keine Punkte in Leipzig, dafür bleibt Czok

Die 23-jährige Halblinke hat trotz Verletzung schon 72-mal für die HSG getroffen und rangiert damit teamintern auf Platz zwei. Sie fehlt derzeit aufgrund ihrer Schulterverletzung natürlich an allen Ecken und Enden. Physiotherapie statt Training in der Halle heißt es derzeit. „Wir machen tolle Fortschritte“, lässt sie indes wissen. Derweil hat sie sich entschieden, trotz anderer Offerten weiterhin ins Red Sparrows-Trikot zu schlüpfen. „Ich war ziemlich hin- und hergerissen und war eine der Letzten, die zugesagt hat“, sagt Czok. Ein gewichtiger Grund, dass sie in Freiburg bleibt, ist Igor Bojic. „Wir haben miteinander gesprochen und ich weiß, dass Igor ein guter Trainer ist. Ich will ihm diese Chance geben“, erklärt Czok, der es zudem in Freiburg gefällt. Dort arbeitet und lebt sie. „Ich will auch nur ungern hier weg, weil ich ja auch ein Familienmensch bin und meine Eltern gerne in meiner Nähe habe.“

Bei der HSG freut man sich natürlich über ihren Verbleib: „Nadine ist für ihre 23 Jahre unglaublich erfahren und für uns auf der Königsposition Halblinks nicht zu ersetzen“, teilt die sportliche Leiterin Gisela Schoritz mit.