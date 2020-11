Handball Keine Punkte zum Abschluss

Das neunte Saisonspiel der Red Sparrows begann torarm. Erst nach sieben Minuten durften beide Mannschaften das erste Mal jubeln. Nach den Startschwierigkeiten in der Offensive nahm die Partie Fahrt auf und in der zwölften Minute ging Freiburg durch Angelika Makelko zum ersten Mal in Führung. Die Leipzigerinnen blieben allerdings in Schlagdistanz. Der Treffer von Leonie Hartl und Hannah Persons Tor in allerletzter Sekunde sorgten für die 11:10-Pausenführung der Gastgeberinnen. Zum ersten Mal in dieser Saison ging es mit einer Führung in die heimische Kabine.

„Defensiv war die erste Halbzeit sehr stark. Offensiv haben wir aus meiner Sicht aber zu viele Torchancen vergeben“, fasste Coach Ralf Wiggenhauser zusammen. Dieser sah dann einen miserablen Start der Freiburgerinnen. Über 13 Minuten dauerte es, bis die Red Sparrows wieder jubeln durften. Bis dahin hatten sich die Gäste allerdings schon auf 16:11 abgesetzt.