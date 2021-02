Handball Keine Punkte zum Start derRückrunde

Die Partie in der Markweghalle in Herrenberg war von Beginn an umkämpft. Die Red Sparrows, die die gesamte Rückrunde auf ihre Topwerferin Nadine Czok verzichten müssen, starteten gut in die Partie. Von der schnellen Führung der Gastgeberinnen unbeirrt, zeigten sich die Freiburgerinnen von ihrer besten Seite und nahmen von Beginn an den Kampf an. Durch eine starke Defensivarbeit und wenige technische Fehler blieben sie den Herrenbergerinnen immer auf den Fersen und glichen durch einen Treffer von Kapitänin Carolin Spinner die Partie in der 23. Minute zum 11:11 aus.

Immerhin eine Führung im Match