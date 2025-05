Handball: Keine Siege zum Saisonende

In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, bei der sich keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil erspielen konnte. Die zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung der Hausherren (23:20) glich die SG in der 59. Spielminute wieder aus (25:25). Nach der erneuten TuS-Führung durch Manuel Brandt (59.) verpasste das Team von André Leuchtmann den späten Ausgleich. „Der Spielverlauf ist natürlich sehr bitter, wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, so Leuchtmann.

Tore: Ahrens 7, Knoblich 4, Winkelbeiner 4, Holzkamm 3, Ohlsen 3, Grun 2, Hartmann 1, Eichin 1.