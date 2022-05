Handball Kiel träumt von Europa-Krone - Magdeburg vor Meisterkrönung

Zweifel am großen Wurf bestehen bei nur noch vier ausstehenden Spielen ohnehin nicht mehr. "Wir wollen das jetzt bis zum Rest der Saison genießen", sagte Wiegert. Der frühere Profi hat an der Börde ein Team zusammengestellt, dass beinahe in jedem Spiel mit Tempo-Handball begeistert. "Ich kann würfeln, wen ich reinwerfe. Da ist echt etwas gewachsen", lobte Wiegert die Mannschaft.

Dafür gibt es von allen Seiten viel Lob. "Sie spielen eine überragende Saison, haben starke Torleute und eine gute Abwehrarbeit", sagte beispielsweise Ex-Bundestrainer Heiner Brand über den wahrscheinlichen Meister. Der kann am letzten Mai-Wochenende in Lissabon auch noch seinen Titel in der European League erfolgreich verteidigen. Die Meisterschaft wäre dafür eine willkommene Einstimmung.