Handball: Klappt’s mit dem ersten Sieg?

Nicht von schlechten Eltern ist die Auswärtsaufgabe für die SG Maulburg/Steinen am Sonntag ab 16.30 Uhr. Es geht für den aktuellen Tabellenfünften zum Tabellenvierten TuS Helmlingen. „Ein starker Gegner, der zweifelsohne zum ersten Tabellendrittel gezählt werden muss“, merkt SG-Trainer André Leuchtmann an. Leuchtmann selber ist in Helmlingen nicht dabei, weil er mit der Herrenmannschaft in Ringsheim engagiert ist.

„Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir eine ähnlich gute Abwehr stellen wie am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim, um den Spielfluss der Helmlingerinnen zu stören“, sagt Coach Leuchtmann. „Im Angriff sollten wir uns darauf einstellen, dass Helmlingen auch gute Abwehr-Arbeit leistet. Deshalb müssen wir das Spielfeld breit machen und die Außen anspielen. Gelingt uns das, sind wir sicherlich nicht chancenlos“, so Leuchtmann weiter.