Handball: Krankheitswelle erschwert die Vorbereitung

Nichtsdestotrotz blickt der Übungsleiter dem Derby mit großer Vorfreude entgegen und erwartet eine erneut gut gefüllte Sporthalle. Die Favoritenrolle nimmt er zwar an, weiß aber auch um die Wirkung des Derbys: „Wir stehen zwar punktetechnisch besser da und fahren auch als Favorit zur HSG, jedoch haben Derbys immer ihre eigenen Gesetze“.

Im Vergleich zum Hinspiel erwartet Leuchtmann von seiner Mannschaft eine Steigerung im Defensivverbund und eine bessere Chancenverwertung in und um den Kreis. „Wir sind sehr oft an ihrer starken Torhüterin gescheitert“, erinnert sich der SG-Trainer abschließend an das Hinspiel.