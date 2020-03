Handball Kurzarbeit – fast alternativlos

Frage: Wie liefen die vergangenen Tage ab?

Eine gemeinsame Laufeinheit am Freitag war die letzte Trainingseinheit vor der Zwangspause. Auch bei meiner Arbeit wurde vom Arbeitgeber Home-Office angeordnet. Ich spüre die Auswirkungen des Virus also in allen Bereichen.

Frage: Wie überbrücken Sie die trainingsfreie Zeit?

Ich werde mich so gut wie möglich mit Lauf- und Krafttraining fit halten.

Frage: Ihr ward auf dem besten Weg, wieder in die 2. Liga zurückzukehren. Sportlich lief es also wünschenswert für den Verein, oder?

Wir stehen aktuell auf dem ersten Tabellenplatz unserer Staffel und sind daher voll im Soll. Aber wie viel das noch wert ist, wird man sehen müssen.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Saison?

Für mich lief die Saison sehr zäh. Ich war leider ständig von Verletzungen geplagt und hatte dann auf dem Weg zur Arbeit auch noch einen Auffahrunfall, der mich mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt hat.

Frage: Ihr hofft nun, dass die Saison zu Ende gespielt wird? Das wird ein Zittern.

Ehrlich gesagt, bibbere ich da schon nicht mehr, denn ich glaube nicht, dass die Saison fertig gespielt wird. Die große Frage ist nur: Wie wird der Auf- und Abstieg geregelt, oder wird es am Ende gar keine Auf- und Absteiger geben?

Frage: Das ausgelotete Aufstiegsprozedere ist gar nicht so einfach zu durchschauen. Können Sie es erklären?

Dieses Jahr sollte es maximal drei Aufsteiger in die 2. Liga geben. Da es aber vier Drittliga-Staffeln gibt, müsste eine Relegation gespielt werden. In Hin- und Rückspiel spielen jeweils zwei Staffelsieger gegeneinander. Die beiden Gewinner steigen direkt auf, die beiden Verlierer spielen nochmals ein Hin- und Rückspiel. Wer diesen Vergleich gewinnt, muss anschließend nochmals ein Hin- und Rückspiel gegen den Drittletzten der 2. Liga bestreiten. Aber das alles steht jetzt in den Sternen.

Frage: Wie sieht die Zukunft der Spieß-Zwillinge in Großwallstadt aus?

Da offiziell darüber noch nichts bekannt gegeben wurde, kann ich dazu leider auch nichts sagen.