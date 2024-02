Handball, Landesliga: Erleichterung bei der HSG

Knapper Erfolg für Maulburg/Steinen

Auch ein schlechter Start in die Partie hielt die SG Maulburg/Steinen am Ende nicht davon ab, auch das Spiel in Freiburg erfolgreich zu gestalten. Die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann kam zu einem knappen 30:29-Erfolg bei der HU Freiburg II.