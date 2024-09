Handball: Lange Schwächephasen sind tabu

TuS Oberhausen – HSG Dreiland (So.; 16.30 Uhr): Zum Auftakt hat die HSG durchaus überzeugen können. Gegen Waldkirch/Denzlingen sprang in Weil am Rhein ein verdienter Heimsieg heraus. Ein ganz anderes Gesicht als noch in der Vorsaison zeigte dabei die Defensive. Und auch im Angriff suchte man viel häufiger den Weg zum Tor, setzte die gegnerische Abwehr so des Öfteren unter Druck.

Dieser Sieg gab Selbstvertrauen. Und so will Trainer Markus Schönmüller beim TuS Oberhausen gleich nachlegen. „Wir wollen gewinnen. Wir sind gut drauf, besser als im vergangenes Jahr“, macht er klar. Und Oberhausen wurde zum Ligastart von Freiburg-Zähringen regelrecht verprügelt. Mit 16 Toren Unterschied gewann das Top-Team und Meisterschaftsanwärter Nummer eins.

Um in Oberhausen zu bestehen, muss die HSG natürlich an die gute Abwehrleistung anknüpfen. „Wir haben gemeinsam und aggressiv verteidigt. Wir sind viel gelaufen“, lobt Schönmüller. Allerdings habe man nach seinem Geschmack viel zu viele Tore über die Außenpositionen kassiert. In der Offensive habe man viele Dinge richtig gemacht. „Wenn man die jeweils siebenminütige Schwächephase einmal rausnimmt, dann können wir damit doch schon sehr zufrieden sein“, sagt Schönmüller und ist optimistisch, dass auch am zweiten Spieltag zwei Punkte herausspringen.