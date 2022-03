Handball Lapajne zum RTV 1879 Basel

Die Führung des RTV 1879 Basel ist überzeugt, dass mit dem Zuzug von Janus Lapajne im Hinblick auf die neue Saison eine spielerische Lücke im Kader geschlossen wird: „Mit Janos holen wir einen Spielertyp, welcher uns in der Mannschaft so noch fehlt. Wir haben ihn – zuletzt bei der bitteren Niederlage in Kriens-Luzern, in welcher er als „Player of the Game“ ausgezeichnet wurde – bereits länger beobachtet und freuen uns, einen vielseitigen Spieler und eine tolle Persönlichkeit zu verpflichten, welcher die Mannschaft als Spielmacher und Leader ergänzen wird.“