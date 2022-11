Handball Licht und Schatten bei den Herren

Nun steht am heutigen Samstagabend (20 Uhr) in der Weiler Markgrafenhalle das Spiel gegen die SG Köndringen/Teningen II an. Es ist eine richtungsweisende Partie für die HSGler. Eine weitere Niederlage kann sich das Team nicht erlauben, wenn man sich noch eine Minimalchance auf die Tabellenspitze erhalten will.

Das große Manko auf Seiten der HSG ist die fehlende Kontinuität – auch im Spiel selbst. Zu viele Wechsel prägen derzeit das Spiel der Dreiland-Handballer. Selbst in Phasen, wenn es gut läuft, unterbrechen die Spielerwechsel den Rhythmus und sorgen so für Unruhe und Konzentrationsmängel im Spielfluss. Auch wenn Handball von den unerwarteten Impulsen lebt, können zu viele Impulse auch hemmend auf eine Mannschaft wirken.

SG Maulburg/Steinen mit positivem Trend

An die Tabellenspitze denkt bei der SG Maulburg/Steinen niemand. In den letzten Jahren hatte die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann immer wieder den Ruf als Fahrstuhlmannschaft. Doch in der vergangenen Saison hielt die SG – wenn auch erst in allerletzter Sekunde – die Klasse, spielt weiter in der Landesliga Süd. Der Start in die neue Saison verlief mit drei Niederlagen eher suboptimal. Doch irgendwie gelang es Leuchtmann und seiner Mannschaft, die Kurve zu bekommen. Es folgten vier Siege in Folge, darunter auch das dramatische 28:27 gegen den Lokalrivalen HSG Dreiland.

Bis auf Conny Störk scheinen alle Spieler derzeit einsatzbereit zu sein. Mit dem TuS Ringsheim erwartet die Wiesentäler ein Gegner, der durchaus als unangenehm zu beschreiben ist. „Ringsheim hat in dieser Saison bisher überzeugt, nur ein Spiel verloren und einmal unentschieden gespielt“, so Leuchtmann. Bei Ringsheim kommen viele Akteure zum Zug, die aus der eigenen Jugend kommen, seit Jahren zusammenspielen und sich entsprechend gut kennen. „Ich denke, sie werden eine 5-1 spielen. Wir wollen in unserem Angriffsspiel die Konstanz beibehalten, so wie wir sie in den letzten Spielen gezeigt haben.“ Das heißt: Die Abschlüsse konsequent ausnutzen und wie in der vergangenen Woche so lange spielen, bis sich eine Chance zum Torwurf ergibt, und nicht den Ball unnötig hergeben. „Wir haben in dieser Woche an unserer Abwehr gearbeitet. Da gibt es einiges zu besprechen. Das haben wir gemacht. Da müssen wir dran bleiben, der Prozess ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen“, erklärt Leuchtmann.