Handball Lösbare Auswärts-Aufgaben für HSG und SG

Während die Dreiländer defensiv in allen bislang absolvierten Partien bislang überzeugt haben, gibt es im Angriff noch Optimierungsbedarf. Es gilt, überhastete Würfe trotz des schnellen Angriffsspiel zu vermeiden. Gegen die HU Freiburg II ist das vor allem im Heimspiel am letzten Wochenende in der zweiten Halbzeit negativ aufgefallen. Da wurde ein klarer Vorsprung leichtfertig aus der Hand gegeben. Außerdem ist die Chancenverwertung ausbaufähig.

Fast alles deutet darauf hin, dass Todtnau in dieser Saison prominent in den Abstiegskampf verwickelt sein wird. Nach vier ausgetragenen Begegnungen haben die Todtnauer noch keinen einzigen Punkt auf der Habenseite. Das wird sich wohl auch am heutigen Samstag beim Gastspiel gegen die SG Waldkirch/Denzlingen nicht ändern. Da werden die Handballer aus dem Oberen Wiesental um die fünfte Niederlage in dieser Saison nicht herumkommen.