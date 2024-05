Handball Magdeburg mit nächstem Sieg auf dem Weg zum Titel

Für die Füchse geht es nach dem quasi verspielten Meistertitel noch um die Qualifikation für die Königsklasse. Mit dem Zittersieg gegen Gummersbach behaupteten die Berliner ihren komfortablen Vorsprung vor dem Tabellendritten aus Flensburg und machten so einen großen Schritt in Richtung Champions League. Die Norddeutschen hatten sich am Samstag mit 39:31 gegen den TBV Stuttgart durchgesetzt.