Handball: Manndeckung bringt SG in Nöte

HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HSG Dreiland 36:31 (17:14). – „Das war eine schwache Leistung am Bodensee“, ärgerte sich HSG-Trainer Markus Schönmüller. Die Dreiländer warfen zwar auswärts 31 Tore, kassierten aber gegen den aktuellen Tabellenelften 36 Gegentreffer. „Das ist einfach viel zu viel. Wir haben nur eine Zwei-Minutenstrafe kassiert. Da haben wir am eigenen Kreis die nötige Einstellung vermissen lassen.“

Trotz dieser schwachen Defensivleistung hätten die Gäste aus der Grenzecke mit einer ordentlichen Führung in die Pause gehen können. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht weniger als sechs hundertprozentige Chancen am Kreis nicht genutzt“, kritisierte Schönmüller. Diese Nachlässigkeiten setzten sich bei der HSG Dreiland auch in der zweiten Halbzeit fort. So standen die Gäste nach der Schlusssirene mit leeren Händen da.

Tore für HSG Dreiland: Knössel 7/3, Maraj 6, Müller 5, Di Gesualdo 3, Weber 2, Schamberger 2, Himmel 2, Förster 1, Hopp 1, Willmann 1, Sain 1.