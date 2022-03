Weil am Rhein (mhu). Nach dem etwas holprigen Auftakt der HSG Dreiland vor heimischem Publikum am vergangenen Wochenende in die Aufstiegsrunde der Landesliga geht es nun für die Mannschaft von Bruno Kempf an den Bodensee. Am Samstagabend wartet mit der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen der Gegner, mit dem sich die Dreiländer am vergangenen Samstagabend so schwer getan haben.