Handball Mit erhobenem Haupt aus dem Pokal

„Es war kämpferisch nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben. Das können wir besser. Auch das Torwartspiel war nicht ganz so ideal heute. Technische Fehler waren es heute auch zu viele“, lautete das nicht ganz so euphorische Fazit von Weber, der für den Gegner Lob hatte: „Wenn der Ball beim Gegner mal lief, dann lief er toll. Die Pässe sind schon echt extraklasse. Da muss man den Hut ziehen.“ Beide Mannschaften traten zum Halbfinale zwar nicht in Bestbesetzung an, dennoch war es klar zu sehen, wer spielerisch das bessere Team war. Wenngleich die HSG Dreiland ihren Kontrahenten in der Anfangsphase kräftig ärgerte, bis zur zwölften Spielminute sogar in Führung lag, mussten sich die Granzlandhandballerinen am Ende geschlagen geben. „Unser Torabschluss war heute sehr mager. Die Quote war maximal bei 55 Prozent. Das ist einfach viel zu wenig, wenn man ein Spiel gewinnen will.“

Die HSG Dreiland machte über 60 Minuten das Beste, was sie in der Situation machen konnte: Man sah das Spiel gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach II als Trainingsspiel. „Gegen eine BWL-Mannschaft darf man während der Saison nicht so oft spielen“, betonte Weber den positiven Aspekt der Partie. Der Trainer musste einige Ausfälle kompensieren, so dass Ena Brisevac vom Tor ins Feld rückte. Statt ihrer hüteten Vivien Potoniec und Anke Bächtold das HSG-Gehäuse.