Handball Mit Schwung in die Saison

Basierend auf dem Ergebnis der vergangenen Saison ist die HSG Dreiland in dieser Spielzeit zum Favoritenkreis zu zählen. „Unser Anspruch muss es sein, vorne mitzuspielen. Gerade mit der Mannschaft, wie sie jetzt zusammen ist“, so Haunschild.

Dabei wird auch die Nervenstärke eine wichtige Rolle spielen. Gerade hier hat es i n der Schlussphase der Saison hier und da gefehlt – aber auch in der normalen Punkterunde leistete sich die HSG Dreiland den einen oder anderen Ausrutscher, der dann aber zum Glück nicht in die Waagschale fiel. Denn aufgrund der Tatsache, dass in die Aufstiegsrunde nur die Resultate gegen die ebenfalls an der Aufstiegsrunde teilnehmenden Teams übernommen wurden, gab es das eine oder andere Streichresultat.

In dieser Spielzeit wird wieder eine reguläre Meisterschaftsrunde ausgespielt. Mit Hin- und Rückspiel. Ohne Streichergebnis. „Jedes Spiel ist logischerweise jetzt wichtig. Jetzt müssen wir wirklich über die gesamte Saison den Fokus behalten.“ Das wird wohl auch die größte Herausforderung für Trainerstab und Mannschaft sein. Die erste Hürde steht am Samstagabend in der Brombacher Sporthalle. Ab 20 Uhr ist die DJK Singen zu Gast.