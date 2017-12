Handball Mittelmäßiger Auftritt

Die Südbadenliga-Handballerinnen des TV Brombach II mischen im Konzert der Titelanwärterinnen weiter munter mit. Das letzte Hinrundenspiel gewannen die Brombacherinnen in der heimischen Wintersbuckhalle gegen den ASV Ottenhöfen deutlich mit 30:23 und rangieren weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.

Von Uli Nodler

Lörrach. Mit dieser starken Zwischenbilanz hatten die wenigsten im TVB-Lager gerechnet. Dazu zählt auch Trainer Christian Weber: „Die Mannschaft hat Erstaunliches geleistet. Das verdient großen Respekt.“

Nach dem Aufstieg aus der Landesliga in die Südbadenliga hatte die „Zweite“ in den beiden ersten Spielzeiten erfolgreich um das sportliche Überleben gekämpft. Nun sieht die Welt des TV Brombach II nach dem letzten Punktspiel in diesem Jahr ganz anders aus.

Nach hinten braucht sich der TVB II wohl nicht mehr zu orientieren. Lahr und Ottenhöfen auf den beiden letzten Plätzen im Zwölferfeld haben aktuell erst zwei Punkte auf der Habenseite. Und der Drittletzte Kappelwindeck/Steinbach kommt auf fünf Zähler.

Coach Weber hört nach dieser Saison auf

In der vorderen Tabellenhälfte können sich der TV Brombach II und weitere fünf Vereine Titelhoffnungen machen. Steißlingen und Brombach II weisen jeweils 14 Pluspunkte auf, Sinzheim, Baden-Baden/Sandweier, HSG Freiburg II und Ottersweier kommen auf zwölf Zähler. Sollte es für die Brombacher Reserve gar zum Titel reichen, bleibt ihr aber der Aufstieg in die Oberliga verwehrt, weil dort ja bekanntlich die „Erste“ aktiv ist.

Nach dieser Saison wird es dann im Team den großen Umbruch geben. In der Spielzeit 2018/19 greift dann die Fusion und die erste Damenmannschaft tritt wie bei den Männern unter dem Namen HSG Dreiland an. Dann gibt es auch einen neuen Trainer. Denn: Christian Weber steht in der Spielzeit 2018/19 nicht mehr zur Verfügung.

Mit dem Auftritt seines Teams am Samstag gegen das Schlusslicht war Weber lediglich in der ersten Halbzeit zufrieden: „Da sind wir in der Defensive gut gestanden und haben im Angriff unsere Chancen genützt.“

Doch dann riss bei den Gastgeberinnen angesichts der unorthodoxen Spielweise der Gäste der Faden. Ottenhöfen holte auf und lag in der 49. Minute beim 19:23 nur noch vier Treffer hinten.

In einer Auszeit brachte Brombachs Coach Christian Weber seine Spielerinnen aber wieder in die Spur. Und am Ende wurde es dann doch noch eine klare Sache vor heimischer Kulisse.

Tore für Brombach II: Reisenauer 6, Gruber 6, Tepel 4, Isabelle Herzog 4/3, Kühnle 4, Tinnefeld 3, Winzer 2, Weitner 1.