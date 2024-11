Am Ende freuten sich die Gäste über einen 25:21-Erfolg bei der DJK Singen. Allerdings war Spielertrainer André Leuchtmann mit dem Auftritt gar nicht zufrieden: „Wir haben sehr schwer ins Spiel gefunden. Das lag aber nicht am Gegner, sondern an der Tatsache, dass wir im Angriff zu überhastet gespielt und die Chancen nur unzulänglich genutzt haben. In der Abwehr standen wir aber gut.“