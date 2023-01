Handball-Nationalmannschaft DHB-Team gewinnt WM-Generalprobe gegen Island

Beim 33:31 (19:14) gegen den EM-Sechsten am Sonntag in Hannover überzeugte die DHB-Auswahl mit Spielfreude, Teamwork und Leidenschaft und weckte Lust auf die am kommenden Mittwoch beginnende Endrunde in Polen und Schweden.

"Man hat gesehen, dass der erste Anzug schon sehr gut passt, die Breite aber ein wenig fehlt", analysierte Gislason. "Wir haben noch viel Luft nach oben und werden uns jetzt intensiv auf Katar vorbereiten." Der Asienmeister ist am Freitag in Kattowitz der deutsche Auftaktgegner in der Vorrundengruppe E, in der Serbien und Algerien die weiteren Rivalen sind.