Handball-Nationalteam Tricks und Tore: Handballer glänzen gegen die Schweiz

Neben Torwart Andreas Wolff ragte Top-Werfer Lukas Zerbe mit sieben Toren heraus. Am Sonntag geht es für den Olympia-Zweiten in Ankara gegen die Türkei weiter. Dritter Gruppenrivale bei der Ausscheidung für die Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen ist Österreich.

Beim ersten Auftritt seit den Sommerspielen in Paris glänzte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor 12.721 Fans in der ausverkauften Mannheimer SAP Arena mit Tricks und Toren. Zudem bereitete die DHB-Auswahl den Schweizern um Nationaltrainer Andy Schmid bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ein ähnliches Debakel wie zu Jahresbeginn im Eröffnungsspiel der Heim-EM. Damals hatte sich das DHB-Team mit 27:14 durchgesetzt.