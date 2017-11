Handball Nicht konkurrenzfähig

Von Uli Nodler

Nein, in dieser Zusammensetzung hat der Kader des Frauen-Oberligisten TV Brombach keine Chance, den Ligaverbleib im baden-württembergischen Handball-Oberhaus zu realisieren. Beredtes Zeugnis legte davon die 20:28 (7:15)-Heimniederlage in der Lörracher Wintersbuckhalle gegen eine alles andere als überragende SG Muggensturm/Kuppenheim ab.

Lörrach. „Die Vereinsführung wollte die Reißleine ziehen. Doch die Mannschaft hat entschieden, dass sie sich durchbeißen will. Dem haben wir entsprochen“, betonte Interimstrainer Thomas Herzog, der am Samstag in der Halle coachte. Unterstützt wird er in der Trainerrolle von Beate Czok, die vorgestern aber verhindert war.

Eigentlich wird es in Sportvereinen, die am Ligaspielbetrieb teilnehmen so gehandhabt, dass die besten Spielerinnen in der ersten Mannschaft spielen. Das ist beim TV Brombach nicht so. In der „Zweiten“ des TVB tummeln sich durchaus Handballerinnen, die locker in der „Ersten“ mitwirken könnten. Zwar hilft die eine oder andere immer wieder einmal aus. Das hilft der „Ersten“ aber nicht wirklich. Nicht wenige im Verein meinen, dass die „Zweite“ des TVB aktuell stärker als die „Erste“ ist. Da könnte was dran sein.

Die Heimpartie des TVB gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim war eigentlich schon nach elf Minuten und 49 Sekunden zu Gunsten des Gästeteams entschieden. Da führte Muggensturm/Kuppenheim mit 9:3. Erst in den letzten zehn Minuten gaben die Gastgeberinnen Gas, betrieben noch etwas Ergebnis-Kosmetik.

Das große Manko der Brombacherinnen war die Abschlussschwäche. „Wir haben sicherlich freistehend 20 Würfe nicht genutzt. Dazu kam das Pech mit Pfosten- und Lattentreffern. Das ist einfach viel zu viel, um das Spiel gegen diese eher durchschnittlichen Gegnerinnen für sich zu entscheiden“, analysierte Thomas Herzog den Auftritt seiner Mannschaft.

Während die zweite Mannschaft des TV Brombach bei ihrem Heimsieg gegen Schenkenzell/Schiltach mit 14 Spielerinnen komplett antrat, standen auf dem Spielberichtsbogen der „Ersten“ nur zehn Akteurinnen. Das lässt tief blicken. Unter anderem fehlte Torhüterin Ena Brisevac, die in ihrem Heimatland Kroatien Urlaub macht.

Tore für Brombach: Wißler 8/2, Oster 5, Friedlin 3, Weber 2, Natalie Herzog 1, Isabelle Herzog 1.