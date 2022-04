Handball Niederlage für TVT

Entsprechend fertig waren nicht nur die Spieler des TV Todtnau, sondern auch deren Cheftrainer. „Es war ein wahnsinnig gutes Spiel auf hohem Niveau. Wir haben wirklich toll mitgehalten“, freute sich Hodapp über den Auftritt seiner Mannschaft in der Silberberghalle.

Ein besser Resultat wäre durchaus machbar gewesen, doch gerade in der ersten Halbzeit leisteten sich die Hausherren noch zu viele Konzentrationsfehler und ermöglichten so den Gästen in Führung zu gehen. „Wir haben zu viele freie Würfe verworfen. Dadurch sind wir dann in Rückstand geraten“, so der Todtnauer Coach. Aber mit einer enormen Charakterleistung und Kampfeswillen glichen die Hausherren noch bis zum Pausentee wieder aus. In der zweiten Halbzeit ging den Todtnauern dann etwas die Puste aus. „Der Kader war einfach zu dünn. So konnte ich nicht so oft durchwechseln“, haderte Hodapp ein wenig mit dem Schicksal, war aber mit der Leistung mehr als zufrieden.